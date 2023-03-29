Россиян предупредили о мошеннических рассылках с якобы новым приложением от ФНС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ предупредила о рассылке мошеннических писем с предложением скачать новое приложение от налоговой службы, сообщается на сайте ведомства.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме", – отметили в службе.

Уточняется, что при переходе по ссылке пользователь попадет на файлообменник, где ему предложат скачать установочный файл мобильного приложения. При запуске приложения человека попросят указать номер телефона и банковской карты, а затем нажать кнопку "проверить", после чего его данные получат мошенники.

В ФНС подчеркнули, что не рассылают такого рода сообщения, и призвали не открывать их и не переходить по ссылкам.

Ранее банк ВТБ смог выявить новую схему мошенничества с обналичиванием денег. Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной безопасности и обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников. В случае согласия мошенники переводят на карту клиента похищенные средства и используют его в качестве дроппера, после чего заставляют снять полученные средства.



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