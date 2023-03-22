Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

ВТБ выявил новую схему мошенничества с обналичиванием денег. Об этом сообщает РБК.

"Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход", – рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, в случае согласия мошенники переводят на банковскую карту клиента похищенные деньги и используют его в качестве дроппера. Затем злоумышленники заставляют обналичить чужие средства якобы во спасение. Чаще всего под влияние мошенников попадают граждане старшего поколения.

После обналичивания денежных средств участник передает их организаторам. За эти действия участник получает некий процент. Впутывая посторонних людей, злоумышленники удлиняют и усложняют цепочку действий. Таким образом, следственным органам и специалистам по информбезопасности становится труднее наказать истинного преступника, так как все следы ведут к тому человеку, который обналичивал средства.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники под видом сотрудников МВД пытаются обвинить людей в подделке доверенности и краже средств с чужого счета. Для этого они пользуются программой подмены номеров и ставят код Грузии.

По словам юриста, мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый.



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