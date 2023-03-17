Эксперты предупредили о росте мошеннических атак с помощью программ-вымогателей денег

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Хакеры почти в три раза чаще стали применять схемы с использованием программ-вымогателей с целью получения доступа к средствам потенциальных жертв. Об этом "Газете.ру" сообщили в в лаборатории цифровой криминалистики компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

"По данным исследования, в 2022 году количество кибератак финансово мотивированных хакеров увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021 годом", – говорится в сообщении.

На хакерские атаки с использованием программ-вымогателей пришлось порядка 68% от общего числа случаев. Пострадавшими от действий злоумышленников часто становились ретейлеры, производственные и страховые компании.

Самой распространенной схемой для получения первичного доступа стала эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений, которую мошенники использовали в 61% случаев. Фишинг и компрометацию служб удаленного доступа использовали в 22% и 17% инцидентов соответственно.

Согласно информации компании, технику эксплуатации публично доступных приложений использовали операторы шифровальщиков с целью получения выкупа.

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