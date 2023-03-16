Киберэксперт предупредил об опасности мошенничества с чат-ботами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский заявил, что при определенных условиях чат-боты могут представлять опасность для пользователей. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Специалист посоветовал всегда проверять, кем разработан и запущен чат-бот, можно ли доверять этому разработчику или компании. Также следует убедиться, что бот не запрашивает доступ к личным данным пользователя.

Кроме того, важно передавать данные между пользователем и ботом только по закрытым каналам связи. Если используются открытые, то запросы и передаваемые боту данные могут оказаться в руках злоумышленников. Чтобы убедиться в безопасности того или иного чат-бота, можно обратиться к отзывам, добавил эксперт.

Прозоровский также напомнил, что роботы могут рассылать вредоносные ссылки и спам. Поэтому не рекомендуется добавлять в чаты и группы подозрительных ботов – например, распространяемых с обещанием бесплатно помочь со сбором статистики или иными функциями.

В феврале сообщалось, что подключенный к чату поддержки на портале mos.ru искусственный интеллект за три года ответил почти на половину от 3 миллионов обращений граждан. Чат-бот реагирует как на выбранные из списка запросы, так и на обращения в свободной форме.

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