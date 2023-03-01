Windows 11 получила поддержку встроенного ChatGPT и iMessage

Фото: YouTube/Windows

Американская корпорация Microsoft распространила анонс масштабного обновления для операционной системы Windows 11, которое будут предоставлять пользователям до 14 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

Одной из ключевых новых функций станет внедрение чат-бота ChatGPT в поисковик Bing, причем доступ к этой технологии предоставят непосредственно из панели задач.

Кроме того, разработчики улучшили системное приложение "Связь с телефоном", которое позволяет выводить экран смартфона на компьютере. Обновление нацелено на пользователей iPhone – они смогут полноценно использовать iMessage, а также увидят информацию о входящих вызовах и уведомлениях.

В новой версии Windows 11 также обновлен раздел "Виджеты", а приложение "Ножницы" "научили" записывать видео.

В декабре 2022 года стало известно, что Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России после ограничений, введенных в июне того же года.



Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!