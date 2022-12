Microsoft назвала дату прекращения работы браузера Internet Explorer

Фото: depositphotos/realinemedia

Американская компания Microsoft заявила, что браузер Internet Explorer перестанет работать на устройствах, где установлена Windows, в феврале следующего года. Об этом пишет XDA.

Уточняется, что пользователи не смогут работать в браузере с 14 февраля. Сначала его отключат на компьютерах с Windows 10, а затем запуск браузера перестанет быть возможен и на устройствах с другими операционными системами.

В компании надеются, что большинство пользователей успеют до этого момента перейти на браузер Microsoft Edge. Кроме того, чтобы этот переход оказался плавным, в Edge добавили режим, который открывает ссылки, как если бы они работали в устаревшем браузере.

Ранее компания Mozilla отправила Мiсrоsоft торт с логотипом браузера, отпраздновав таким образом отказ от поддержки Internet Explorer. Надпись на торте гласила You were the IE6ing on the cake, что в переводе на русский язык означает "Ты был вишенкой на торте". Так в компании обыграли сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.

С 15 июня браузер Internet Explorer перестал поддерживаться Microsoft. Браузер отключили во всех актуальных версиях Windows 10. На Windows 11 он также недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.

В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer.

