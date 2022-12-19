Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:32

Технологии

Microsoft назвала дату прекращения работы браузера Internet Explorer

Фото: depositphotos/realinemedia

Американская компания Microsoft заявила, что браузер Internet Explorer перестанет работать на устройствах, где установлена Windows, в феврале следующего года. Об этом пишет XDA.

Уточняется, что пользователи не смогут работать в браузере с 14 февраля. Сначала его отключат на компьютерах с Windows 10, а затем запуск браузера перестанет быть возможен и на устройствах с другими операционными системами.

В компании надеются, что большинство пользователей успеют до этого момента перейти на браузер Microsoft Edge. Кроме того, чтобы этот переход оказался плавным, в Edge добавили режим, который открывает ссылки, как если бы они работали в устаревшем браузере.

Ранее компания Mozilla отправила Мiсrоsоft торт с логотипом браузера, отпраздновав таким образом отказ от поддержки Internet Explorer. Надпись на торте гласила You were the IE6ing on the cake, что в переводе на русский язык означает "Ты был вишенкой на торте". Так в компании обыграли сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.

С 15 июня браузер Internet Explorer перестал поддерживаться Microsoft. Браузер отключили во всех актуальных версиях Windows 10. На Windows 11 он также недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.

В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer.

Читайте также

технологии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика