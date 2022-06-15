Microsoft перестанет поддерживать Internet Explorer с 15 июня

10:13
Фото: ТАСС/imago stock&people
Браузер Internet Explorer перестанет поддерживаться Microsoft с 15 июня. Напоминание об этом компания разместила в своем блоге.
Уточняется, что браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10, в то время как на Windows 11 он уже недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.
В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer.
Уточняется, что в Microsoft Edge будет присутствовать режим Internet Explorer, его оптимизируют для работы со старыми сайтами, в связи с этим пользователи могут не удалять устаревший браузер при его отключении, так как он необходим для работы режима IE.
Ранее сообщалось, что Microsoft вернет Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию.
Появились предположения, что компания пошла на этот шаг после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi. Уточняется, что после перехода на новую версию Windows многие столкнулись с трудностями при желании сменить браузер Microsoft Edge на какой-либо другой.
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