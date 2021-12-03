Windows вернет пользователям право выбора браузера

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Компания Microsoft вернет Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию, сообщает "Газета. ру".

Появились предположения, что компания пошла на этот шаг после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi.

Уточняется, что после перехода на новую версию Windows многие столкнулись с трудностями при желании сменить браузер Microsoft Edge на какой-либо другой.

В обновленных настройках сервисов по умолчанию пользователям предлагают выбрать программу для открытия разных файлов и ссылок. В настоящее время Microsoft тестирует эту опцию, и на данный момент неизвестно, когда она станет доступна всем пользователям.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили неполадку совместимости аудиодрайвера Intel и новой версии Windows 11, приводящую к появлению "синего экрана смерти".