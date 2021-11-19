Выявлена новая ошибка Windows 11, вызывающая "синий экран смерти"

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Эксперты выявили неполадку совместимости аудиодрайвера Intel и новой версии Windows 11, приводящую к появлению "синего экрана смерти". Об этом сообщает Bleeping Computer.

Данная проблема возникает на компьютерах с процессорами Intel Core и Intel Atom, работающими со звуковым драйвером Intel Smart Sound Technology (SST) и операционной системой Windows 11 версии 21H2. Пользователи, обновившие ОС до данной версии, стали жаловаться на частое появление BSoD.

Компания Microsoft подтвердила наличие данной проблемы на компьютерах, работающих с драйвером SST. Чтобы ограничить появление новых ошибок, корпорация приостановила развертывание обновления системы на таких устройствах.

"Чтобы решить проблему, вам нужно будет уточнить у производителя вашего устройства, доступен ли обновленный драйвер, и установить его", – заявили в Microsoft.

Ранее стало известно, что компания Microsoft планирует вернуть "экрану смерти" синий цвет. Нововведение заметили участники бета-тестирования Windows 11. Речь идет о сборке 22000.346, в которой наряду с прочими изменениями вернулся оригинальный цвет BSoD.