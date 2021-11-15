"Экран смерти" Windows снова станет синим

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Microsoft планирует вернуть "экрану смерти" синий цвет. Нововведение заметили участники бета-тестирования Windows 11, сообщает издание ArsTechnica.

Речь идет о сборке 22000.346, в которой наряду с прочими изменениями вернулся оригинальный цвет BSoD (Blue Screen of Death).

Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок, в частности проблемы с отображением меню "Пуск", запуском 32-битных приложений и работой принтеров.

Ожидается, что в ближайшее время обновление станет доступно всем пользователям Windows 11.

Microsoft представила новую версию ОС в конце июня. 4 октября она стала доступна для скачивания – на день раньше, чем планировалось изначально.

Обладатели недавно приобретенных компьютеров с Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему. В Windows 11 обновили дизайн интерфейса, отказались от концепции "плиток", улучшили логику сенсорного управления.

