"Экран смерти" Windows снова станет синим

17:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Microsoft планирует вернуть "экрану смерти" синий цвет. Нововведение заметили участники бета-тестирования Windows 11, сообщает издание ArsTechnica.
Речь идет о сборке 22000.346, в которой наряду с прочими изменениями вернулся оригинальный цвет BSoD (Blue Screen of Death).
Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок, в частности проблемы с отображением меню "Пуск", запуском 32-битных приложений и работой принтеров.
Ожидается, что в ближайшее время обновление станет доступно всем пользователям Windows 11.
Microsoft представила новую версию ОС в конце июня. 4 октября она стала доступна для скачивания – на день раньше, чем планировалось изначально.
Обладатели недавно приобретенных компьютеров с Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему. В Windows 11 обновили дизайн интерфейса, отказались от концепции "плиток", улучшили логику сенсорного управления.
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