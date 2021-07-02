"Синий экран смерти" в Windows станет черным

16:27
Фото: microsoft.com
Сообщение о критическом сбое, которое в народе получило название "синий экран смерти", в Windows 11 станет появляться на черном фоне. Об этом сообщает издание The Verge.
Уточняется, что суть "экрана смерти" не поменяется, изменится только его цвет, поскольку черный больше соответствует новому визуальному стилю обновленной операционной системы от Microsoft. Последний раз содержание сообщения менялось в 2016 году – тогда в нем появились QR-коды, ведущие на материалы техподдержки, а в 2012 году к сообщению добавили грустный смайлик.
24 июня Microsoft официально представила Windows 11. В компании назвали новую версию своей операционной системы крупнейшим обновлением за последние 10 лет.
Значительные изменения претерпел внешний вид операционной системы. В частности, традиционная кнопка "Пуск" теперь располагается в центре нижней панели экрана, а живые плитки полностью исключены.
Вместе с программным обеспечением обновление получили некоторые предустановленные приложения, например облачное хранилище OneDrive и браузер Edge.
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