Диспетчер задач Windows получит обновленный дизайн

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Компания Microsoft обновила дизайн диспетчера задач в новой версии операционной системы (ОС) Windows 11, сообщается на портале WindowsLatest.

Пользователь сможет самостоятельно настроить цветовые акценты системы в диспетчере задач.

Уточняется, что возможность настройки внешнего вида операционной системы есть в текущей версии Windows 11. Речь идет о меню "Пуск", панели задач, окнах приложений и других элементах системы, кроме диспетчера задач.

Обновление будет представлено осенью этого года.

Ранее стало известно, что Microsoft вернет Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию.

Появились предположения, что компания пошла на этот шаг после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi. Уточняется, что после перехода на новую версию Windows многие столкнулись с трудностями при желании сменить браузер Microsoft Edge на какой-либо другой.