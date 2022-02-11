Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через сайт Microsoft

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный координационный центр РФ по компьютерным инцидентам.

Под видом обновлений на поддельных сайтах мошенники размещают вредоносные программы, предназначенные для кражи реквизитов банковских карт, cookie-файлов браузера, паролей и других данных.

По данным центра, сайт имеет доменное имя windows-upgraded.com.

"На сайте размещена кнопка "скачать сейчас", при нажатии на которую на компьютер загружается zip-архив. Как только пользователь запустит исполняемый файл из указанного архива, в его операционной системе вместо обновления произойдет внедрение вредоносной программы", – говорится в сообщении.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что умные колонки не несут в себе прямой угрозы пользователям. В то же время он предупредил, что почти для любого действия колонка отправляет запрос в Сеть. По мнению Мясоедова, постоянное взаимодействие устройства с интернетом несет риск утечки конфиденциальных разговоров пользователей.