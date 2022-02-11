Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через сайт Microsoft

11 февраля, 20:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный координационный центр РФ по компьютерным инцидентам.
Под видом обновлений на поддельных сайтах мошенники размещают вредоносные программы, предназначенные для кражи реквизитов банковских карт, cookie-файлов браузера, паролей и других данных.
По данным центра, сайт имеет доменное имя windows-upgraded.com.
"На сайте размещена кнопка "скачать сейчас", при нажатии на которую на компьютер загружается zip-архив. Как только пользователь запустит исполняемый файл из указанного архива, в его операционной системе вместо обновления произойдет внедрение вредоносной программы", – говорится в сообщении.
Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что умные колонки не несут в себе прямой угрозы пользователям. В то же время он предупредил, что почти для любого действия колонка отправляет запрос в Сеть. По мнению Мясоедова, постоянное взаимодействие устройства с интернетом несет риск утечки конфиденциальных разговоров пользователей.
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных через точки сетей Wi-Fi
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: