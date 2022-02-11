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технологии

11 февраля, 17:43

В Android 13 появится новая функция

технологии

Фото: depositphotos/bloomua

Пользователи Android смогут запрещать приложениям отправлять уведомления при первом запуске. Такая функция была обнаружена в вышедшей 10 февраля Android 13 для разработчиков, сообщает "Газета.ру".

При первом открытии любого приложения пользователю предлагается разрешить или запретить отправку Push-уведомлений.

В настоящее время, устанавливая приложение, владелец гаджета, работающего на операционной системе Android, автоматически соглашается на получение уведомлений. В случае если пользователь не хочет получать уведомления, ему нужно найти нужное приложение в настойках и отключить функцию уведомлений.

Ранее менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова сообщила, что иногда мобильные приложения и сервисы могут собрать достаточно подробную информацию о пользователях.

По ее словам, многие приложения встраивают рекламные трекеры как для собственных нужд, так и для продажи персональных сведений. Она подчеркнула, что в самих трекерах нет большого риска, так как информация в них обезличена. В то же время в комплексе с передачей GPS-данных и MAC-адресом трекеры могут помочь отследить пользователя.

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