Раскрыт способ откатиться с Windows 11

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Фото: depositphotos/dennizn
Чтобы вернуться на Windows 10, у пользователей есть 10 дней после установки новой версии операционной системы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста издания Digital Trends Арифа Бахуса.
Тем, кто решил откатиться с Windows 11, следует перейти в настройки и найти в меню "Центра обновления Windows" пункт "История обновлений". Затем необходимо найти кнопку "Вернуться на Windows 10" и подождать, пока система перезагрузится.
Тем не менее, уточнил Бахус, данный способ не работает, если последняя версия ОС установлена на компьютере дольше десяти дней. В таком случае придется выполнять чистую установку Windows 10 с внешнего носителя вместе с форматированием жесткого диска.
Ранее стало известно, что Microsoft вернет в Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию. Предполагается, что компания пошла на этот шаг после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi.
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