В браузере Edge нашли секретный режим

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Американская компания Microsoft добавила в свой фирменный браузер Edge ряд скрытых функций, одна из которых помогает защищать пользователя. Об этом сообщает издание TechRadar.

Версия браузера 96.0.1054.29 включает в себя два режима работы программы. Первый – сбалансированный – запоминает сайты, которые посещает пользователь, и дает к ним свободный доступ.

Второй – строгий – контролирует все сайты, которые посещает активный пользователь ПК. Если совершается переход на сайт с низким уровнем защиты, Edge выводит соответствующее предупреждение.

Новый режим безопасности можно включить на вкладке "Конфиденциальность" в настройках. Создатели приложения предупредили, что производительность системы в таком случае может снизиться.

В октябре Microsoft представила операционную систему Windows 11. После премьеры в ней нашли множество ошибок, в том числе падение производительности и сообщения о несоответствии устройства требованиям операционной системы.