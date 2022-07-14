Mozilla прислала Microsoft торт в знак прощания с Internet Explorer

11:23
Фото: twitter.com/MSEdgeDev
Компания Mozilla отправила Мiсrоsоft торт с логотипом браузера, отпраздновав таким образом отказ от поддержки Internet Explorer. Его фотографию опубликовали в Twitter.
Надпись на торте гласит "You were the IE6ing on the cake", что в переводе на русский язык означает "Ты был вишенкой на торте". Так в компании обыграли сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.
С 15 июня браузер Internet Explorer перестал поддерживаться Microsoft. Браузер отключили во всех актуальных версиях Windows 10. На Windows 11 он также недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.
В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer.
В Microsoft Edge будет присутствовать режим Internet Explorer, его оптимизируют для работы со старыми сайтами, в связи с этим пользователи могут не удалять устаревший браузер при его отключении, так как он необходим для работы режима IE.
Ранее компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ. Сокращение затронет более 400 сотрудников, работающих в РФ.
О том, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, стало известно 4 марта.
Веб-разработчик из Южной Кореи установил надгробный памятник браузеру Internet Explorer
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