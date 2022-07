Mozilla прислала Microsoft торт в знак прощания с Internet Explorer

Фото: twitter.com/MSEdgeDev

Компания Mozilla отправила Мiсrоsоft торт с логотипом браузера, отпраздновав таким образом отказ от поддержки Internet Explorer. Его фотографию опубликовали в Twitter.

Надпись на торте гласит "You were the IE6ing on the cake", что в переводе на русский язык означает "Ты был вишенкой на торте". Так в компании обыграли сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.

С 15 июня браузер Internet Explorer перестал поддерживаться Microsoft. Браузер отключили во всех актуальных версиях Windows 10. На Windows 11 он также недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.

В компании отметили, что замена Internet Explorer на Microsoft Edge будет проходить поэтапно, при этом пользователям следует начать переход на Edge самостоятельно, не дожидаясь отключения Explorer.

В Microsoft Edge будет присутствовать режим Internet Explorer, его оптимизируют для работы со старыми сайтами, в связи с этим пользователи могут не удалять устаревший браузер при его отключении, так как он необходим для работы режима IE.

Ранее компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ. Сокращение затронет более 400 сотрудников, работающих в РФ.

О том, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, стало известно 4 марта.