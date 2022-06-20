Пользователи РФ пожаловались на проблемы со скачиванием Windows 10 и 11

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Российские пользователи Microsoft пожаловались на трудности при установке и обновлении операционных систем Windows 10 и Windows 11.

По их словам, при попытке обновить систему выдает 404 ошибку и появляется надпись, что файл или каталог не найдены. Так, один из пользователей пояснил, что он не может загрузить форму для скачивания.

Кроме того, при попытке загрузить файл может появится предупреждение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".

Ранее россияне пожаловались на проблемы со скачиванием Windows 10 и 11 с официального сайта.

Компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в марте 2022 года. Отмечалось, что приобрести цифровую версию Windows не получится, а цены на коробочные версии операционной системы выросли до 29–30 тысяч рублей.

Также сообщалось, что браузер Internet Explorer перестанет поддерживаться Microsoft. Браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10, в то время как на Windows 11 он уже недоступен, браузером по умолчанию в данной версии является Microsoft Edge.

