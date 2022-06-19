Россияне пожаловались на проблемы со скачиванием Windows с официального сайта

Российские пользователи жалуются на проблемы со скачиванием образов Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Компания еще в начале марта объявила о приостановке своей деятельности в России.

Уже сейчас многие задумываются над переходом к другим операционным системам. В качестве альтернативы эксперты называют разные версии Linux, однако пока на ее базе работают только опытные специалисты.

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