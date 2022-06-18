Минобороны показало работу вертолетов Ка-52, которых называют "Аллигаторами". Во время одного из вылетов была обнаружена военная техника и замаскированные позиции ВСУ. Цели были поражены неуправляемыми авиационными ракетами.

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