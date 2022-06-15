Компания Apple вновь стала самым дорогим брендом в мире

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Компания Apple вновь возглавила рейтинг наиболее дорогих брендов мира, сместив Amazon на третью строчку. Это следует из отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

В настоящее время стоимость бренда Apple составляет 947 миллиардов долларов, за год увеличившись на 55%. Второе место занимает Google, оцениваемый в 819,6 миллиарда долларов (+78%). Компания Amazon, спустившаяся на третье место рейтинга, увеличила стоимость бренда всего на 3% – сегодня он стоит 705,6 миллиарда долларов.

Четвертое место заняла компания Microsoft (611,5 миллиарда, +49%), пятое – китайская инвестиционная компания Tencent (214 миллиардов, -11%).

Кроме того, впервые в список вошли 11 брендов, в том числе Aramco (16-е место, 99,3 миллиарда), Infosys (64-е место, 33,5 миллиарда), Mercado Libre (71-е место, 29,9 миллиарда) и Kuaishou (82-е место, 26,5 миллиарда).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира составляет почти 8,7 триллиона долларов. За год этот показатель вырос на 23%.

Ранее Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219. Второе место удалось взять гендиректору Amazon Джеффу Безосу, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 6 миллиардов долларов – до 171.

