Началась установка металлических арок на станции "Рижская" БКЛ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В зале станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро началась установка металлических арок. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Первый опытный образец пилонов из нержавеющей стали уже смонтирован. <...> На кромках арок установят светодиодные светильники, подчеркивающие их изящную форму, а вдоль пилонов разместят скамьи для отдыха пассажиров", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Арки станут главным архитектурным элементом станции. Всего их установят 16 штук, по восемь с каждой стороны станции.

Заммэра также пояснил, что архитектурный облик станции вдохновлен Рижским вокзалом. А глава "Мосметростроя" Сергей Жуков в свою очередь добавил, что отделочные работы полным ходом идут во всех частях станции. Сейчас завершаются монолитные работы, идет монтаж инженерных систем, продолжается облицовка платформенного вестибюля.

Ранее Бочкарев сообщил, что северо-восточный участок БКЛ построен уже на 95%. Так, работы продолжаются на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Сокольники", а "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже функционируют в составе Некрасовской линии метро. Основные строительные работы на участке планируется завершить осенью.

