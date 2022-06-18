Началась установка металлических арок на станции "Рижская" БКЛ

16:14
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В зале станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро началась установка металлических арок. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Первый опытный образец пилонов из нержавеющей стали уже смонтирован. <...> На кромках арок установят светодиодные светильники, подчеркивающие их изящную форму, а вдоль пилонов разместят скамьи для отдыха пассажиров", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Арки станут главным архитектурным элементом станции. Всего их установят 16 штук, по восемь с каждой стороны станции.
Заммэра также пояснил, что архитектурный облик станции вдохновлен Рижским вокзалом. А глава "Мосметростроя" Сергей Жуков в свою очередь добавил, что отделочные работы полным ходом идут во всех частях станции. Сейчас завершаются монолитные работы, идет монтаж инженерных систем, продолжается облицовка платформенного вестибюля.
Ранее Бочкарев сообщил, что северо-восточный участок БКЛ построен уже на 95%. Так, работы продолжаются на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Сокольники", а "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже функционируют в составе Некрасовской линии метро. Основные строительные работы на участке планируется завершить осенью.
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