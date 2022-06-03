Станция метро "Рижская" работает штатно после устранения воды в вестибюле

Фото: телеграм-канал "Москвач"

Станция "Рижская" оранжевой ветки столичного метро работает в обычном режиме после устранения воды в вестибюле, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Станция "Рижская" работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

До этого из-за сильных дождей в вестибюль станции поступала вода. Сотрудникам столичной подземки удалось оперативно провести дополнительные работы по очистке дренажа. После этого вода ушла в дренажную систему вестибюля.

Ранее вестибюли станции "Академическая" Калужско-Рижской линии столичного метро были временно закрыты для входа и выхода пассажиров. Причиной стала проверка оборудования.