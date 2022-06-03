Сервис-центр для пассажиров метро открылся на станции "Проспект Вернадского" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро в тестовом режиме заработал сервисный центр для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В тестовом режиме мы запустили новый сервис-центр – три окна обслуживания пассажиров на выходах № 8 и 9. Теперь получить помощь и консультацию о работе транспорта можно прямо на станции – ехать никуда не нужно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в сервис-центре пассажиры могут в том числе заменить неисправные проездные или получить временные, перенести записанные билеты с одной "Тройки" на другую. За несколько дней с момента открытия его уже посетили свыше 400 человек.

Оплатить проезд там можно с помощью автоматов по продаже билетов или непосредственно на турникетах – обычные кассы в этой части станции не работают.

До этого подобный сервисный центр открылся на станции "Савеловская" БКЛ. Туда обращаются порядка 30% пассажиров, у которых есть вопросы относительно работы подземки.

Ранее сообщалось, что с начала года в столичном метро заменили свыше 250 элементов навигации. Соответствующие работы включали в себя добавление названий улиц, корректировку макетов указателей и нанесение на элементы навигации новых объектов.

