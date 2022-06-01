Кондиционеры в поездах метро Москвы перевели на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все кондиционеры в поездах столичного метро переведены на летний режим работы, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях – сейчас она полностью соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт мы будем по мере необходимости, например с наступлением жаркой погоды. Это увеличит воздухообмен и позволит снизить температуру в метро на несколько градусов", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе подчеркнули, что вагоны с кондиционерами обозначены наклейкой со снежинкой на окнах – в них лучше не открывать форточки. В поездах с естественной вентиляцией, напротив, форточку открывать можно.

Уточняется, что на сегодняшний день кондиционеры есть более чем в 3,9 тысячи вагонов метро Москвы.

Ранее сообщалось, что на 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеровали выходы. До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях, пассажирам станет легче ориентироваться на платформах с несколькими выходами.

Навигация в подземке и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. В конце 2021 года перед открытием 10 станций БКЛ заменили свыше 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах.

