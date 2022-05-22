В московском метро к летнему сезону провели генеральную уборку – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральная уборка к летнему сезону проведена на всех пересадочных узлах МЦК и станциях московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Чтобы обеспечить комфортную температуру для пассажиров в жаркие дни, скоро переведем режим работы вентиляции в летний режим – воздух на станциях будет обновляться до 5 раз в час. Для этого в вестибюлях уже сняли около 5 тыс. вторых дверей", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Уточняется, что было промыто 780 тысяч квадратных метров облицовки на станциях и в вестибюлях, что составляет площадь трех стадионов "Лужники".

Кроме того, помыто более 220 тысяч квадратных метров остекления. Это площадь IQ-квартала в "Москве-Сити", а также очищено 250 тысяч квадратных метров прилегающей территории – порядка двух парков "Зарядье".

Ранее сообщалось, что на станциях общественного транспорта Москвы начали демонтировать стойки с санитайзерами.

В Дептрансе уточнили, что первыми будут убраны наименее востребованные стойки. При этом в ведомстве напомнили, что в столице сохраняется усиленная дезинфекция транспорта и инфраструктуры. На станциях уборка проводится каждые два часа, в вагонах – до 2 раз в сутки.

