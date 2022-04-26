Почти 13 тыс остановочных павильонов в Москве приведут в порядок к началу мая

Почти 13 тысяч автобусных и трамвайных остановок в Москве приведут в порядок к началу мая. Более 9 тысяч остановочных павильонов уже помыли и покрасили. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Такая генеральная уборка проводится ежегодно после зимнего периода. Все новые остановки в Москве сделаны из современных и долговечных материалов, поэтому они отличаются комфортом и служат более продолжительное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

