На ВДНХ откроется билетный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон с терминалами самообслуживания откроется на ВДНХ в Москве. Благодаря ему посетители смогут покупать билеты в музеи выставки, а также оплачивать экскурсии, концерты, спектакли, спортивные и творческие занятия. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Билетный центр откроется 1 мая в начале Центральной аллеи (недалеко от арки главного входа в парк) и достаточно упростит гостям ВДНХ схему приобретения билетов, а также сэкономит время.

"Благодаря терминалам самообслуживания гости смогут выбирать интересующие их события на разных площадках выставки и оплачивать их в одном месте. Например, приобретать билеты в центр "Космонавтика и авиация", музей "Слово", Музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран", а также оплачивать посещение концертов в зеленом театре и Доме культуры, спектаклей в Театре сказок, творческие занятия, организуемые резидентами "Парка ремесел", и многое другое", – отметили в пресс-службе.

Новый центр продажи билетов представляет собой изящный павильон светло-бежевого цвета, кроме того, он будет украшен декоративными колоннами. В нем поставят терминалы самообслуживания, которыми можно будет воспользоваться каждый день без выходных с 10:00 до 21:00. Оплатить в терминалах билеты можно будет только банковскими картами. Однако их продажа по-прежнему доступна и на официальном сайте ВДНХ.

Ранее ВДНХ пригласила горожан принять участие в пасхальной программе, которая пройдет с 23 по 29 апреля. Отмечалось, что праздничная программа включает в себя события для всей семьи. Так, москвичей и гостей столицы ждут интересные экскурсии и квесты, а также тематические игры и мастер-классы. Кроме того, участники смогут узнать историю праздника, научиться делать украшения для дома и сладкие сувениры.