Московский метрополитен перешел на летний режим работы

Столичный метрополитен перешел на летний режим работы. Кондиционерами оснащены почти четыре тысячи вагонов.

В лаборатории микроклимата ежедневно следят за температурой на станциях. В данный момент она соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт будут по мере необходимости, например с наступлением жары.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

