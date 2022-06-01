Пентагон не уточняет, какие решения примут США в случае применения ВСУ РСЗО HIMARS по РФ

Фото: ТАСС/АР/Tony Overman/The Olympian
Пентагон не уточняет, какие решения примут США в случае нанесения Вооруженными силами Украины РСЗО HIMARS удара по России. Об этом рассказал замминистра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне.
По его словам, Вашингтон надеется, что Киев сдержит свои обещания не наносить подобных ударов. Он добавил, что администрация США будет считать оборонительным любое применение Украиной реактивных систем залпового огня на своей территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пока не готова к серьезной дипломатической работе по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину также для того, чтобы обеспечить Киеву наиболее выгодную позицию на переговорах.
"Мы ожидаем, что ответ на вопрос о том, как этот [конфликт] завершится с тактической точки зрения, на поле боя, где пройдут разделительные линии, предстоит дать украинцам", – приводит слова Блинкена ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Госсекретарь США заявил, что Украина не будет использовать американские РСЗО против РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: