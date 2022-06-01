Пентагон не уточняет, какие решения примут США в случае применения ВСУ РСЗО HIMARS по РФ

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Пентагон не уточняет, какие решения примут США в случае нанесения Вооруженными силами Украины РСЗО HIMARS удара по России. Об этом рассказал замминистра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне.

По его словам, Вашингтон надеется, что Киев сдержит свои обещания не наносить подобных ударов. Он добавил, что администрация США будет считать оборонительным любое применение Украиной реактивных систем залпового огня на своей территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пока не готова к серьезной дипломатической работе по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину также для того, чтобы обеспечить Киеву наиболее выгодную позицию на переговорах.

"Мы ожидаем, что ответ на вопрос о том, как этот [конфликт] завершится с тактической точки зрения, на поле боя, где пройдут разделительные линии, предстоит дать украинцам", – приводит слова Блинкена ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

