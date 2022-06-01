РФ принимает меры для минимизации рисков в случае получения Киевом РСЗО США – Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
Военнослужащие России принимают все меры для минимизации рисков в случае получения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши компетентные ведомства и министерство обороны, пограничники видят все риски, они их системно оценивают и принимают соответствующие меры", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Вашингтон, поставляя оружие на Украину, подливает масло в огонь происходящего в этой стране.
"Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", – добавил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Американский обозреватель Раджан Лаад предположил, что бесконтрольные поставки американских вооружений могут привести к терактам в США. Он пояснил, что в настоящее время на территории Украины находятся порядка 20 тысяч иностранных наемников, которых невозможно должным образом проверить до отправления в зону боевых действий, поэтому нельзя исключать, что некоторые из них могли украсть современное оружие, чтобы потом применить его где-нибудь или продать на черном рынке.
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