Госсекретарь США заявил, что Украина не будет использовать американские РСЗО против РФ

Фото: ТАСС/U.S. Army/Sgt. Dustin D. Biven/5th Field Artillery Brigade
Украина заявила США, что не намерена применять против России реактивные системы залпового огня (РСЗО), поставленные американской стороной. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории", – цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что Киев и Вашингтон находятся в доверительных отношениях.
Ранее сообщалось, что 1 июня Соединенные Штаты могут объявить об 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью примерно 700 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут в том числе РСЗО HIMARS с дальностью ракет до 80 километров.
Американский лидер заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что страна не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Байден пообещал не поставлять Украине ракеты, способные наносить удары по РФ
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