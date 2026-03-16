Дело возбуждено после нападения школьника на сверстника с ножом в Подмосковье

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения школьника на сверстника с ножом в городском округе Лосино-Петровском. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации следствия, инцидент произошел утром, когда дети шли в школу. Подросток ударил другого ножом в шею в ходе ссоры. Мальчика госпитализировали и провели ему экстренную операцию. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что подростки учатся в одной школе в параллельных классах. На данный момент с нападавшим работают следователи, они устанавливают его мотивы, добавили в ГУ МВД России по Московской области. Также проходят осмотр места преступления, обыски и допросы. Планируется проведение медицинских экспертиз.

Ранее семиклассник напал на сверстника с ножом в школе Пермского края. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной случившегося тоже стал конфликт.

