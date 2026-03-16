16 марта, 16:43Происшествия
Дело возбуждено после нападения школьника на сверстника с ножом в Подмосковье
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения школьника на сверстника с ножом в городском округе Лосино-Петровском. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
По информации следствия, инцидент произошел утром, когда дети шли в школу. Подросток ударил другого ножом в шею в ходе ссоры. Мальчика госпитализировали и провели ему экстренную операцию. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что подростки учатся в одной школе в параллельных классах. На данный момент с нападавшим работают следователи, они устанавливают его мотивы, добавили в ГУ МВД России по Московской области. Также проходят осмотр места преступления, обыски и допросы. Планируется проведение медицинских экспертиз.
Ранее семиклассник напал на сверстника с ножом в школе Пермского края. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной случившегося тоже стал конфликт.