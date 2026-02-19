Школьник ранил одноклассника ножом в Пермском крае из-за конфликта

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Причиной, по которой подросток ранил одноклассника ножом в городе Александровске Пермского края, стал конфликт. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

После ЧП занятия во всех школах населенного пункта были приостановлены до 24 февраля. Такое решение принято администрацией города совместно с правоохранительными органами, сообщили в краевом Минобразования.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что ранее информации о неблагополучии семьи нападавшего не поступало. Ситуация взята на контроль, проводится проверка. Пострадавшему оказывается необходимая помощь, также организована психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов.

Как сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Его эвакуировали в Березники, для оказания помощи была направлена санавиация из Перми с бригадой специалистов.

Позднее в краевом Минздраве уточнили, что состояние подростка стало стабильным. Мультидисциплинарная команда хирургов проведет операцию, после чего планируется транспортировка школька в Пермь.

ЧП произошло в школе № 1 Александровска. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследование будет вестись по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, проверку организовала прокуратура. Будет дана оценка условиям обучения школьников и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.