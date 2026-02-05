Форма поиска по сайту

05 февраля, 12:14

Происшествия

Напавший на гимназию в Уфе подросток отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал Baza

Советский районный суд Уфы отправил 15-летнего подростка, открывшего стрельбу в гимназии, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Под арестом он проведет 1 месяц и 28 дней – до 3 апреля.

О ЧП в гимназии № 16 в Уфе стало известно 3 февраля. Девятиклассник пронес на урок автомат, выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. В результате никто не пострадал. Позднее выяснилось, что оружие было игрушечным.

Одной из причин нападения, по мнению мэра Уфы Ратмира Мавлиева, мог стать буллинг со стороны сверстников, которому подвергался учащийся. В частности, на это указывал блог мальчика в мессенджере Telegram, в котором он описывал конфликты с учителями и другими подростками.

Комментируя эту информацию, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в случае подтверждения фактов травли руководство гимназии будет уволено.

Суд отправил школьника из Уфы под домашний арест за нападение на учителя

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

