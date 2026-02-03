Руководство школы в Уфе уволят при подтверждении травли устроившего ЧП ученика

Фото: телеграм-канал "Радий Хабиров"

Руководству гимназии в Уфе грозит увольнение в случае, если подтвердится факт травли подростка, напавшего на учеников и учителя. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Моя позиция проста: если будет установлен факт буллинга, мы убираем руководство школы. Причины таких поступков могут быть разные – проблемы в семье, несчастная любовь или сам буллинг. Сейчас важно выяснить, что стало основной причиной", – отметил Хабиров.

Он добавил, что подросток воспитывается в полной многодетной семье.

Инцидент со стрельбой в уфимской гимназии № 16 произошел 3 февраля. Ученик принес на занятие автомат, открыл огонь по учителю и троим одноклассникам, а также взорвал петарду. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее выяснилось, что оружие было игрушечным.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Нападавший задержан. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказал предположение, что причиной произошедшего мог стать буллинг со стороны сверстников, которому подвергался девятиклассник.