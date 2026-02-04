Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения лихорадки чикунгунья в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России отсутствует угроза распространения лихорадки чикунгунья. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Таким образом ведомство прокомментировало завозной случай лихорадки чикунгунья, выявленный в Москве. Там подчеркнули, что заболевшая женщина прибыла с Сейшельских островов, где во время отдыха подвергалась укусам комаров и не использовала средства защиты.

При этом риск передачи инфекции на территории страны оценивается как минимальный. Это связано с механизмом распространения заболевания: лихорадка чикунгунья не передается напрямую от человека к человеку, а только через укусы инфицированных комаров определенных видов, которые не являются типичными для России.

В Роспотребнадзоре добавили, что случай классифицирован как завозной. Все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены сотрудниками ведомства.

Ранее в ведомстве заявили, что в столице был зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом среди инфекций преобладают риновирусы, а доля вирусов гриппа снижается. Специалисты также призвали горожан соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет.