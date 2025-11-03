Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Распространение лихорадки денге в России исключено, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя случаи заболевания у туристов из РФ.

О случаях заражения смертельно опасным вирусом писал ранее телеграм-канал SHOT. Уточнялось, что лихорадка была выявлена у российских путешественников на Мальдивах.

"Сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах на контроле Роспотребнадзора", – заверили в ведомстве.

В федеральной службе рекомендовали туристам соблюдать меры предосторожности при поездках в регионы с высоким риском заражения. В частности, необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки, а в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы.

Также важно избегать скопления стоячей воды, которая является местом размножения комаров, добавили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка денге – это вирусное заболевание, чаще всего встречающееся в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Инфекция передается через укусы комаров.

Ранее Роспотребнадзор указывал на отсутствия в России условий для формирования местной циркуляции возбудителя лихорадки чикунгунья. Тем не менее служба подготовила тест-системы для обнаружения заболевших.

Вместе с тем специалистами изучается видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями.