03 ноября, 15:25Общество
Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в России
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Распространение лихорадки денге в России исключено, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя случаи заболевания у туристов из РФ.
О случаях заражения смертельно опасным вирусом писал ранее телеграм-канал SHOT. Уточнялось, что лихорадка была выявлена у российских путешественников на Мальдивах.
"Сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах на контроле Роспотребнадзора", – заверили в ведомстве.
В федеральной службе рекомендовали туристам соблюдать меры предосторожности при поездках в регионы с высоким риском заражения. В частности, необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки, а в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы.
Также важно избегать скопления стоячей воды, которая является местом размножения комаров, добавили в Роспотребнадзоре.
Лихорадка денге – это вирусное заболевание, чаще всего встречающееся в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Инфекция передается через укусы комаров.
Ранее Роспотребнадзор указывал на отсутствия в России условий для формирования местной циркуляции возбудителя лихорадки чикунгунья. Тем не менее служба подготовила тест-системы для обнаружения заболевших.
Вместе с тем специалистами изучается видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями.
Лихорадку денге зафиксировали на Кубе