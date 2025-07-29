Опасность распространения лихорадки чикунгунья отсутствует в РФ

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В России нет эпидемиологической опасности распространения лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство отметило, что в стране отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя инфекции. На данный момент завозные случаи лихорадки не зарегистрированы, в пунктах пропуска на границе работает система "Периметр".

Роспотребнадзор ведет постоянный энтомологический мониторинг. Специалистами изучается видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями.

При этом, добавили в ведомстве, совершающие поездки в эпидемиологически нестабильные регионы граждане должны соблюдать меры предосторожности. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу и сообщить специалисту информацию о пребывании в таких странах.

Посольство России на Шри-Ланке в конце мая сообщило о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается распространения болезни чикунгунья. Заболевание выявили в 119 странах, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. Например, завезенные случаи уже зарегистрировали в Европе.