Вице-президент АТОР Мурадян: лихорадка чикунгунья распространяется через комаров

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Комары являются основными распространителями лихорадки чикунгунья. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян, комментируя информацию о вспышке заболевания на Шри-Ланке.

Как уточнил эксперт, на данный момент никаких обращений россиян в связи с распространением лихорадки чикунгунья на острове не фиксируется.

По словам Мурадяна, заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Страны, которые подвержены распространению чикунгуньи, являются туристическими. Однако те зоны, где местные власти фиксируют вспышки заболевания, мало посещаются туристами, отметил Мурадян.





Артур Мурадян Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Данное заболевание не относится к разряду летальных и не передается воздушно-капельным путем. С учетом того, что на Шри-Ланке и на островах Индийского океана лето не является высоким сезоном, мы не видим риска угрозы туристическим потокам в этих направлениях в связи с этим заболеванием.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщало о фиксации наиболее активной вспышки лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Симптомы могут появиться через 2–12 дней после укуса комара. К ним относятся боль в суставах, резкое повышение температуры и кожная сыпь.

Людей на Шри-Ланке попросили устанавливать защитные сетки на окнах и дверях для предотвращения попадания комаров в помещения. Кроме того, необходимо опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду. Переносчиками чикунгуньи являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.