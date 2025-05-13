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13 мая, 15:15

Общество

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России придется на август

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России придется на август

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Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России наступит в августе. Об этом предупредили в московском Роспотребнадзоре.

Опасная инфекция более характерна для южных регионов. Вирус передается не от человека к человеку, а через контакт с птицами и укусы комаров. В некоторых случаях заражение может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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