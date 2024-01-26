В России предложили создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать в России служебную памятку для учителей, которая бы содержала информацию об основах ведения соцсетей, общения с учениками и их родителями в Сети, а также о противодействии травле и троллингу. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, передает RT.

Ветров уверен, что учителя нередко становятся жертвами травли, издевательств и провокаций в Сети. По его словам, в РФ не раз происходили случаи, когда на учителя в соцсетях "объявлялась охота".

При этом некоторые учителя все еще не могут назвать себя уверенными пользователями Сети и не разбираются в тонкостях виртуального общения. Переживания, вызванные этим вопросом, могут влиять на работу педагогов, заявил Ветров.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия попыткам травли или троллинга", – следует из его письма.

По мнению инициатора, реализация идеи позволит педагогам избежать некоторых неприятных и потенциально опасных ситуаций в онлайн-коммуникации.

Ранее стало известно, что законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже весной этого года. Депутат ГД Яна Лантратова отметила, что травля является самой частой причиной подростковых суицидов. По предварительной статистике, под травлю подпадают 57% детей и 70% учителей, и только 0,3% пострадавших обращаются в надлежащие органы.



В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов