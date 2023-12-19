Путин утвердил ограничения по использованию смартфонов на уроках в РФ

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Владимир Путин утвердил закон, который запрещает использование школьниками мобильных устройств на уроках. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ". Теперь школьники не могут использовать мобильные телефоны во время проведения занятий.

Закон не запрещает использовать гаджеты в ситуациях, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью учеников и педагогов, а также в других экстренных случаях. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Ранее соответствующий проект одобрили сенаторы Совета Федерации. Согласно нововведению, изменения обязывают учеников "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий" в школах.

Вместе с тем указ закрепляет право учителей на "уважение человеческого достоинства", защиту от насилия и оскорблений. Чтобы защитить свои права, они могут обращаться в органы управления образовательной организации.

Данную инициативу рекомендовал принять думский комитет по просвещению. В проект также вносились поправки, которые предусматривают запрет на использование телефонов даже в образовательных целях.

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