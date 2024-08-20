Депутаты ГД предложили запретить наказывать работников за опоздание из-за погоды

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В России могут перестать наказывать работников за опоздания из-за плохой погоды, пишет "Российская газета" со ссылкой на соответствующую инициативу группы депутатов Госдумы.

В ГД начали сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс. Они предполагают введение запрета на наказание сотрудников, опоздавших на работу из-за погоды.

По словам авторов документа, по моральному определению сложные погодные условия являются уважительной причиной. Так как такой подход не закреплен в законодательстве, между работодателями и сотрудниками часто возникают споры вплоть до судебных разбирательств, добавили авторы проекта.

По мнению депутатов, нужно разработать критерии, определяющие правомерность применения дисциплинарного взыскания из-за опоздания.

Депутаты намерены добиваться принятия данного проекта в осеннюю сессию, заявил в беседе с RT инициатор законопроекта, депутат Государственной думы от ЛДПР Иван Сухарев.

По его словам, инициатива направлена на защиту прав и свобод граждан.

"В данном случае работников, которые опаздывают на работу не по причине своей лени либо по какой-то другой неуважительной причине, а именно по причине погодных условий, которые сейчас сильно изменились и зачастую не позволяют сотруднику вовремя оказаться на рабочем месте", – сказал Сухарев.

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 августа, сообщает Гидрометцентр России. По данным метеорологов, ночью температура в столице понизится до 12 градусов, в области – до 9 градусов.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что первые заморозки обычно бывают в столице в начале сентября. По ее словам, как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно – прогноз появится только в конце августа.