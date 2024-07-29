В России курьерам, медикам и водителям чаще приходится работать сверхурочно

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В России чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям, а также педагогам. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование.

Всего в опросе приняли участие 3 тысячи респондентов.

Как отмечают аналитики, 58% работающих полный день пожаловались на переработки. В среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

"Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодежь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше", – отмечается в исследовании.

Среди представителей распространенных профессиональных групп реже работают сверхурочно операторы call-центров и менеджеры по продажам.

Ранее россияне назвали желаемым доходом сумму около 205 тысяч рублей. Самый высокий желаемый доход называли граждане из Москвы (263 367 рублей в месяц), а также Новосибирска и Санкт-Петербурга. По словам аналитиков, в среднем специалисты IT-сфер, юриспруденции, фитнеса и салонов красоты, онлайн-торговли, строительства и недвижимости имеют самые высокие пожелания относительно размера заработной платы.

Кроме того, в 2024 году у работодателей наблюдается спрос на строителей, слесарей, токарей, сантехников и электромонтажников. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Есть много вакансий для учителей, тьюторов и воспитателей в детские сады.