Россияне назвали желаемым доходом сумму около 205 тысяч рублей

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В среднем россиянину для счастья необходимо зарабатывать 205 791 рубль каждый месяц. Соответствующие данные получили аналитики сервиса по трудоустройству в ходе исследования, передает RT.

Так, 13% опрошенных отметили, что для полноценной жизни им достаточно ежемесячного дохода на сумму 100–120 тысяч рублей. Этот вариант чаще встречается среди людей в возрасте старше 65 лет (16%).

Россияне старше 65 лет (22%) и 55–64 лет (14%) утверждают, что им хватило бы дохода в диапазоне 80–100 тысяч рублей. Такому же количеству респондентов было бы достаточно зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц, подчеркнули эксперты.

При этом 9% участников опроса уточнили, что для счастья им необходимо более 500 тысяч рублей в месяц. Чаще всего этот вариант выбирали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (12%) и от 25 до 34 лет (11%).

По данным исследования, самый высокий желаемый доход называли граждане из Москвы (263 367 рублей в месяц), Новосибирска (258 798 рублей в месяц) и Санкт-Петербурга (245 388 рублей в месяц).

Аналитики утверждают, что в среднем специалисты IT-сфер, юриспруденции, фитнеса и салонов красоты, онлайн-торговли, строительства и недвижимости имеют самые высокие пожелания относительно размера заработной платы. Всего в опросе участвовали более семи тысяч работающих россиян.

В свою очередь, карьерный эксперт Алена Чукина сказала, что порядка 50% россиян задумываются о возвращении на прошлую работу. По ее словам, чаще всего такие мысли возникают у человека в процессе адаптации на новом месте. В качестве одной из причин она назвала знание своего функционала в рамках деятельности уже знакомой организации.

Эксперт заверила, что за последние пару лет наибольшее количество возвратов происходит в сфере IT-технологий и в финансовом секторе. Эксперт подчеркнула, что именно в этих направлениях сотрудникам предоставляют очень хорошие условия труда и не все компании могут их превзойти. Также наблюдается большое число возвратов в маркетинге и некоммерческом секторе, дополнила специалист.

По мнению Чукиной, соискатели опираются на полученный на новом месте опыт, когда решают вернуться к прежнему работодателю. Реализовав свой потенциал и повысив профессионализм, они претендуют на более конкурентный уровень дохода по возвращении, пишет "Газета.ру".

Специалист призвала помнить о реакции коллег на возвращение бывших сотрудников. Негативное обсуждение может стать вполне естественным. В связи с этим повторная адаптация может пройти со сложностями, поэтому важно учитывать эмоциональный аспект карьерного перехода, заключила эксперт.

До этого выяснилось, что порядка 55% опрошенных россиян ищут работу через рекомендации друзей и знакомых. Второе место по популярности среди респондентов занимают сайты для поиска работы. Третье место отводится группам и чатам мессенджеров – около 20%.