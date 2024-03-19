19 марта, 09:04Общество
Россияне перечислили препятствия, мешающие им найти работу
Фото: 123RF/peopleimages12
Около 22% граждан РФ регулярно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% не могут сосредоточиться из-за усталости и переутомления. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.
Аналитики выяснили, что каждый десятый опрошенный считает себя самокритичным. Россияне винят в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества. Речь идет о лени, безответственности и неуверенности в себе.
Порядка 9% россиян заявили, что их отвлекают соцсети и интернет, а 8% граждан признались, что не понимают, как искать работу.
"Хобби и увлечения не дают искать работу 5% россиян, телефонные звонки и СМС – 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% – телевизор", – говорится в сообщении.
По данным опроса, лишь 46% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает.
Между тем стало известно, что 36% молодежи РФ работает удаленно, 33% ходят в офис или на предприятие, а у 31% – смешанный формат деятельности. В аналитическом центре университета "Синергия" рассказали, что среди респондентов было больше всего фрилансеров – 71%, постоянный работодатель был только у 29% молодых людей.
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