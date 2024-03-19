Россияне перечислили препятствия, мешающие им найти работу

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Около 22% граждан РФ регулярно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% не могут сосредоточиться из-за усталости и переутомления. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.

Аналитики выяснили, что каждый десятый опрошенный считает себя самокритичным. Россияне винят в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества. Речь идет о лени, безответственности и неуверенности в себе.

Порядка 9% россиян заявили, что их отвлекают соцсети и интернет, а 8% граждан признались, что не понимают, как искать работу.

"Хобби и увлечения не дают искать работу 5% россиян, телефонные звонки и СМС – 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% – телевизор", – говорится в сообщении.

По данным опроса, лишь 46% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает.

Между тем стало известно, что 36% молодежи РФ работает удаленно, 33% ходят в офис или на предприятие, а у 31% – смешанный формат деятельности. В аналитическом центре университета "Синергия" рассказали, что среди респондентов было больше всего фрилансеров – 71%, постоянный работодатель был только у 29% молодых людей.

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