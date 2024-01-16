Глава СПЧ поддержал возможность удаленной работы без больничного в случае болезни

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу, которая предполагает при болезни сотрудника предоставить ему удаленную работу без больничного. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

"Бумажные больничные многие просто не сдавали, а электронные больничные зачастую открываются автоматически, и, например, сотрудник со сломанной ногой, которому для работы достаточно компьютера вне офиса, будет выполнять свою работу, но сидеть на вынужденном больничном минимум недели три", – подчеркнул он.

Как отметил глава СПЧ, важным также является добровольное решение заболевшего. В частности, Фадеев призвал не нарушать права человека на получение медпомощи и формировать условия для сохранения заработка сотрудника.

В сообщении добавляется, что в Госдуму планируется внести законопроект с соответствующими изменениями в Трудовой кодекс РФ.

Ранее около 64% опрошенных работодателей заявили, что сотрудники их фирм работают только из офиса. Однако 26% опрошенных позволяют работникам трудиться в гибридном формате, а еще 10% заявили о полном удаленном режиме.

Кроме того, в конце прошлого года аналитики зафиксировали рост числа вакансий с удаленным режимом работы в России. Кадровый голод практически всех сфер профессиональной деятельности стал одной из причин увеличения более чем в 2 раза количества вакансий на удаленку по сравнению с 2022 годом.

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