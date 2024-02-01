Треть россиян назвали идеальным график работы 5/2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Треть россиян (37%) в ходе опроса назвали график работы 5/2 идеальным, 27% респондентов – предпочли гибкий график. Об этом сообщает RT.

Всего в исследовании приняли участие свыше 3,6 тысячи человек старше 18 лет. Некоторые россияне (17%) отметили хорошее руководство, а 16% нравится работать удаленно. Вместе с тем 13% подчеркнули, что они предпочитают работу в офисе. Также 37% опрошенных считают гибридный формат работы подходящим. Полная удаленка подошла 23% россиян.

Кроме того, по данным "Газеты.ру", около половины (46%) опрошенных сообщили, что работают не по специальности, однако тех, кто жалеет о полученном образовании, выявили еще больше (64%).

Только 36% опрошенных довольны выбором профессии, а 64% изъявили желание изменить специальность. Вместе с тем опрос показал, что 54% россиян после окончания университета решили устроиться по специальности, 46% начали строить карьеру в другой деятельности. При этом большинство участников исследования уверены, что любое образование поможет в работе.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян принимают окончательное решение о выборе работодателя по наличию пакета ДМС. Для 82% опрошенных он стал приоритетным. По мнению участников опроса, в пакете должны присутствовать распространенные опции. Так, 45% респондентов подчеркнули, что в нем должна быть возможность лечения в надежных клиниках, 58% россиян – необходимо наличие стоматологических услуг.

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