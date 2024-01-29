Треть россиян выбрали работодателя по наличию пакета ДМС

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Почти треть россиян принимают окончательное решение о выборе работодателя по наличию пакета ДМС. Для 82% опрошенных он стал приоритетным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья".

По мнению участников опроса, в пакете должны присутствовать распространенные опции. Так, 45% респондентов подчеркнули, что в нем должна быть возможность лечения в надежных клиниках, 58% россиян – необходимо наличие стоматологических услуг.

Для 32% опрошенных важным является лечение в стационаре, 29% – отметили страхование от критических заболеваний и их диагностику. В частности, 37% респондентов рассказали, что в полисе не должно быть ограничений по числу обследований и процедур. Вместе с тем граждане хотят иметь расширение ДМС на семью.

Кроме того, 29% россиян заявили, что смогут устроиться на более низкооплачиваемую должность из-за расширенного пакета ДМС.

Ранее стало известно, что диспансерное наблюдение за работниками с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в России в 2024 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что подобное наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией и путем заключения договора с медорганизацией.

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